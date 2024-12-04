Пасмурная погода с моросящими дождями и туманом ожидается в Ставропольском крае в конце рабочей недели

Облачная погода сохранится на территории Ставропольского края в ближайшие дни. В регионе ожидаются моросящие дожди, туман и гололедица. Об этом сообщает сайт Newstracker.ru со ссылкой на прогноз краевого Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в среду, 4 декабря, дневная температура составит от +1 до +6 градусов. Ночью воздух остынет до +2 градусов. При этом в Ставрополе осадки маловероятны. В столице края будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

В четверг, 5 декабря, изменений в погоде не ожидается. К концу рабочей недели ветер снизится до шести метров в секунду, однако температура воздуха будет ощущаться как -5 градусов.