Пасмурная и ветреная погода придет в Ставропольский край в ближайшие дни

В ближайшие дни на Ставрополье придет пасмурная и ветреная погода. Столбики термометров будут показывать не более +4 градусов. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на «Яндекс.Погоду».
В четверг, 5 декабря, воздух в регионе прогреется до +4 градусов. Порывы ветра составят пять-шесть метров в секунду. В ночное время суток температура воздуха опустится до +2 градусов.
В пятницу, 6 декабря, в отдельных регионах ожидается усиление ветра до восьми метров в секунду. В субботу, 7 декабря, юго-восточный ветер усилится еще больше, достигнув скорости 10 метров в секунду, говорится в сообщении синоптиков.
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