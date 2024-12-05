Пасмурная и ветреная погода придет в Ставропольский край в ближайшие дни

В ближайшие дни на Ставрополье придет пасмурная и ветреная погода. Столбики термометров будут показывать не более +4 градусов. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на «Яндекс.Погоду».

В четверг, 5 декабря, воздух в регионе прогреется до +4 градусов. Порывы ветра составят пять-шесть метров в секунду. В ночное время суток температура воздуха опустится до +2 градусов.

В пятницу, 6 декабря, в отдельных регионах ожидается усиление ветра до восьми метров в секунду. В субботу, 7 декабря, юго-восточный ветер усилится еще больше, достигнув скорости 10 метров в секунду, говорится в сообщении синоптиков.