Пасмурная и теплая погода придет в Курганскую область 21 октября
Сотрудники Курганского ЦГМС пообещали жителям региона теплую погоду в понедельник, 21 октября. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Днем в регионе установится переменная облачность, столбики термометров будут показывать до +11 градусов. Порывы ветра составят 4-9 метров в секунду.
Осадков в ближайшие дни в Курганской области не прогнозируется, добавили синоптики.
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