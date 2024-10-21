Пасмурная и теплая погода придет в Курганскую область 21 октября

Сотрудники Курганского ЦГМС пообещали жителям региона теплую погоду в понедельник, 21 октября. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Днем в регионе установится переменная облачность, столбики термометров будут показывать до +11 градусов. Порывы ветра составят 4-9 метров в секунду.

Осадков в ближайшие дни в Курганской области не прогнозируется, добавили синоптики.