Пасмурная и теплая погода ожидается в последнюю неделю зимы в Нижнем Новгороде

Последняя неделя февраля в Нижнем Новгороде будет относительно теплой, но с редким солнцем. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».

В понедельник, 24 февраля, дневная температура составит от -3 до -6 градусов. Ожидается солнечная погода, ветер будет дуть с северо-востока. Ночью столбики термометров опустятся до -12 градусов.

Во вторник и среду небо затянут плотные облака. Температура воздуха составит около -5 градусов днем и -7 градусов ночью. Ветер сменит направление на западное.

Четверг, 27 февраля, начнется с плотной облачности, но к обеду возможны кратковременные прояснения. В этот день ожидается потепление до 0 градусов.

В пятницу, 28 февраля, ожидается облачная погода, температура составит до -2 градусов днем и до -6 градусов в ночное время. Ветер станет южным. Осадки в течение недели не ожидаются, однако уже в первые дни марта в Нижнем Новгороде возможны снегопады.