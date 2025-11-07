Пасмурная и прохладная погода ожидается на выходных в Нижнем Новгороде

Предстоящие выходные, 8 и 9 ноября, в Нижнем Новгороде будут пасмурными и прохладными. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».

По данным специалистов, в субботу, 8 ноября, с утра и днем небо останется затянутым тучами, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +8 градусов, но из-за ветра будет ощущаться как +4. Вечером и ночью температура опустится до +5 и +2 градусов.

В воскресенье, 9 ноября, сохранится пасмурная погода, но дождя не ожидается. Утром будет значительно холоднее — +2 градуса, по ощущениям -1. Днем и вечером температура поднимется до +6 градусов, но без солнца и при повышенной влажности будет казаться, что на улице +1, +2 градуса.