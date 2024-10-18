Пасмурная и дождливая погода придет в Саратовскую область в выходные

Заместитель начальника Гидрометцентра Саратовской области Дмитрий Мытарев в беседе с телеканалом «Саратов 24» сообщил о приходе в регион в выходные дни пасмурной и дождливой погоды.

Дневная температура в субботу и воскресенье составит +4, +9 градусов. Ночью в регионе похолодает до +1, +6 градусов. Ветер будет дуть в северном и северо-восточном направлениях со скоростью 2-7 метров в секунду.

В понедельник, 21 октября, осадки прекратятся на фоне понижения атмосферного давления, добавил Мытарев.