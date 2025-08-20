Партнер Delcredere Москвитин объяснил, что ФАС не допустит взимания излишних сумм при техосмотре

Партнер юридической фирмы Delcredere и член Общественного совета при Федеральной антимонопольной службе России Олег Москвитин в беседе с «Известиями» пояснил, что методика ФАС регулирует порядок определения цен на прохождение технического осмотра автотранспорта, обеспечивая прозрачность и справедливость расчетов.

Москвитин подчеркнул, что полномочия ФАС не распространяются на непосредственное установление конкретных тарифов на техосмотр, так как это компетенция региональных властей. Задача ведомства состоит в утверждении методики расчета максимально допустимых ставок оплаты за услугу, обязательной для исполнения органами власти регионов.

Цель разработки данной методики — предотвратить необоснованное завышение платежей гражданами и гарантировать операторам технического осмотра адекватную компенсацию расходов. Принятие единых стандартов регулирования обеспечивает равенство подходов к формированию цен на услуги по всей стране.

В настоящее время предлагаемые поправки к методике находятся на стадии межведомственной экспертизы, предварительно пройдя процедуру публичных консультаций. Изменения призваны учесть актуальные рыночные условия и обеспечить эффективность функционирования системы контроля технического состояния транспортных средств.