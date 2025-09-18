Партнер CORNERSTONE Быханов рассказал, что «молчаливые трудяги» редко получают повышение

«Молчаливые трудяги» не озвучивают свои достижения и потребности. Руководству сложно оценить их вклад, если они сами не заявляют о нем. Выход — прямо заявить руководителю о своем желании получить повышение и приложить доказательства своей эффективности.

Хронические нарушители порядка игнорируют рабочие графики, нарушают субординацию и демонстрируют поведение, которое мешает рабочей атмосфере коллектива. Даже высокие профессиональные качества не компенсируют негативное влияние на команду. Выход — научиться разделять личное и рабочее.

Психологически неподготовленные кандидаты эмоционально нестабильны, неуверенны в себе или склонны к панике перед ответственностью. Подобные характеристики снижают вероятность назначения на руководящие должности. Выход — оставлять свои эмоции сразу, как только «входите» в рабочий процесс.

Вечные оппоненты — специалисты, чьи коммуникативные способности оставляют желать лучшего. Бунтари и критики зачастую оказываются аутсайдерами в корпоративных структурах.

Безынициативные — исполнители, демонстрирующие отличную исполнительскую дисциплину, но неспособные проявлять инициативу и креативность. Такие сотрудники прекрасно подходят для роли подчиненного, но совершенно не приспособлены к руководству.