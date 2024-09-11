Партнер Cornerstone Быханов: Казань и города Урала могут дать перспективы для карьеры топ-менеджера

Управляющий партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов перечислил российские города и регионы, которые подходят для переезда топ-менеджеров. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, ключевой аргумент в пользу смены места жительства ради новой должности — повышение зарплаты и карьерный рост.

Самыми привлекательными в этом плане являются Москва, Казань, города Урала, Петербург, Нижний Новгород, Краснодар. Кроме того, высокие шансы продвижения по служебной лестнице сотрудник получит в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, рассказал Быханов.