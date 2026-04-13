Партия из 55 троллейбусов «Горожанин» поступила в Екатеринбург

На пяти маршрутах Екатеринбурга появятся 55 современных троллейбусов модели «Горожанин», произведенных на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Эти низкопольные машины могут вместить до 90 пассажиров, сообщило Ura.ru .

Каждый троллейбус оборудован современной панелью управления. В салоне установлены батареи отопления, кондиционеры и система видеонаблюдения.

«Из неимпортозамещенного только мосты и ячейки, которые используются в аккумуляторной батарее. Все остальное производится в Российской Федерации», — уточнил генеральный директор УТТЗ Денис Рассадников.

Эта партия троллейбусов позволит заменить устаревшие машины; некоторые из них уже отслужили 40 лет и имеют пробег до миллиона километров.