Парные вазы императорской четы вернулись в Петергоф из-за границы

В Большом дворце Петергофа открылась выставка, где представили парные вазы с портретами Николая I и его супруги Александры Федоровны. Коллекционеру впервые удалось вернуть эти предметы из-за рубежа. Всего в Россию привезли восемь изделий с Императорского фарфорового завода, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

По сообщению «Петрограда», вазы были созданы по личному заказу Николая I. На них изображены портреты императорской четы, выполненные по картинам придворного живописца Франца Крюгера. Александра Федоровна представлена в русском кокошнике, который стал одним из любимых элементов народного стиля немецкой принцессы Шарлотты.

На выставке также продемонстрировали готический жардиньер императрицы, который был подарком от супруга, и приданое княжны Ольги Николаевны к свадьбе с принцем Карлом Нертинбергским, украшенное вензелями с ее инициалами. В приданом более ста серебряных изделий.

Экспонаты, связанные с семейными ценностями, останутся в Санкт-Петербурге, а парные вазы отправят на хранение в Москву.