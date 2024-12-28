«Парламентская газета»: товары с маркетплейсов можно вернуть в течение недели

Перед Новым годом на маркетплейсах появляются распродажи различных товаров, но не все из них обладают хорошим качеством. Рекомендации по возврату таких товаров публикует «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов по защите прав потребителей.

По данным специалистов, вернуть покупку с маркетплейсов можно в течение семи дней. Среди исключений — вещи, изготовленные по индивидуальному заказу. К ним относятся кружки с фотографией, футболки с надписью или обувь с лейблом, приводит сайт «Мир 24» слова члена правления Международной конфедерации обществ потребителей Дианы Сорк.

Все остальное можно вернуть на онлайн-площадки без объяснения причины. Сдача товаров, приобретенных на распродажах, оформляется по тем же правилам, как возврат обычных покупок.