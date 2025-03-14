«Парламентская газета»: срок действия результатов ЕГЭ могут продлить для военнослужащих

Государственная дума России приняла в первом чтении поправки к закону «Об образовании», которые предполагают продление срока действия результатов ЕГЭ для военнослужащих. Об этом сообщила руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения Российской академии образования Наталья Бондаренко в интервью «Парламентской газете» .

Она уточнила, что в 2025 году выпускникам школ потребуется сдать экзамены по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Дополнительно учащиеся смогут выбирать из тринадцати предметов: физики, информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), биологии, химии, географии, обществознания, истории, литературы, а также иностранных языков, включая английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Количество выбранных предметов для сдачи ЕГЭ не ограничено.

Бондаренко добавила, что результаты ЕГЭ считаются действительными в течение четырех лет после года их получения, что в сумме составляет пять лет, учитывая год сдачи экзаменов. Однако, по действующему законодательству, возможность продления срока действия результатов ЕГЭ не предусмотрена, сообщило радио Sputnik.