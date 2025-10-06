Парковки для двухколесного транспорта предложили сделать бесплатными в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о предоставлении бесплатного доступа к платным парковкам для владельцев мотоциклов и другого двухколесного транспорта по всей России. Копия обращения, адресованная министру транспорта России Андрею Никитину, оказалась в распоряжении RT .

По словам парламентария, он получил множество обращений от любителей мотоциклов, которые считают взимание платы за парковку несправедливым.

«Мотоцикл не просто занимает меньше места на дорожном полотне — он серьезно снижает нагрузку на дорожную инфраструктуру, не создает дорожного трафика, разгружает работу дорожных и коммунальных служб и многое другое», — отметил Милонов.

В обращении предлагается рассмотреть возможность освобождения мотоциклов и других двухколесных транспортных средств от платы за парковку на всей территории страны. Это будет способствовать социальной справедливости и стимулировать жителей городов использовать мотоциклы и скутеры для передвижения.