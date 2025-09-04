Парковка на Лиговском проспекте оказалась самой востребованной в Санкт-Петербурге

Представители комитета по транспорту Санкт-Петербурга поделились информацией о самых популярных местах для парковки в городе. Рейтинг городских и перехватывающих стоянок создали на основе данных за первые семь месяцев текущего года, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

По информации ведомства, больше всего автомобилей ежедневно останавливается на Лиговском проспекте — свыше 230 машин. Второе место занимает парковка на Казанской площади, где паркуются более сотни автомобилей. Третье место у стоянки на Конюшенной площади — более 90 транспортных средств в день.

Кроме того, горожане активно пользуются перехватывающими парковками в Парголово и возле станции метро «Рыбацкое».