Парк площадью 20 гектаров откроют в 2025 году в центре экорайона «Юнтолово» в Петербурге

Первую очередь Центрального парка откроют в экорайоне «Юнтолово» уже в 2025 году. Разновысотные жилые кварталы находятся на северо-западе Приморского района Санкт-Петербурга, пишет сайт Gazeta.spb со ссылкой на представителей застройщика.
Работы ведутся уже три месяца. Сейчас на территории созданы искусственные насыпи. Высота некоторых холмов достигает 14 метров. Девелопер проложил дорожки для велосипедистов и пешеходов, идет высадка кустарников и деревьев.
Компания «Главстрой Санкт-Петербург» полностью завершит благоустройство парка к 2030 году. Отмечается, что территория станет местом притяжения активных горожан, здесь можно будет заниматься спортом и посещать различные мероприятия круглый год.
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