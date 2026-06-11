Парк Горького и «Музеон» стали центрами притяжения горожан в жару

Парк Горького и «Музеон» стали самыми популярными местами отдыха москвичей и гостей столицы в жаркую погоду. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные. Тройку лидеров замкнул Северный речной вокзал.

Самый большой прирост популярности зафиксировали именно в «Музеоне» — в июне его посетило в 2,5 раза больше людей, чем в прошлом году. Популярность Парка Горького выросла на 48%, пляжей Серебряного Бора — на 19%, Северного речного вокзала — на 10%.

На отдых у воды был спрос и у приезжих из других городов. В «Музеоне» наиболее активны посетители из Башкирии, Калмыкии и Омской области. В Парке Горького чаще пользовались мобильным интернетом гости из Хакасии, Алтайского края и Амурской области. В Серебряном Бору выходили в Сеть гости из Амурской области, Марий Эл и Ингушетии. Северный речной вокзал популярен у жителей Краснодарского края, Ленинградской и Нижегородской областей.