Парикмахер Жаворонкова посоветовала использовать фен по направлению роста волос

Парикмахер Анастасия Жаворонкова рассказала, как не повредить волосы феном. Важно наносить на локоны увлажняющие средства каждый раз после мытья, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Специалист также посоветовала не выставлять на устройстве максимальный режим. Струя воздуха должна быть комфортной, теплой.

По словам Жаворонковой, необходимо сушить волосы по направлению их роста. Такой способ поможет сгладить кутикулу, благодаря чему локоны приобретут блеск.

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