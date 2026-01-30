Парикмахер Тропынин рассказал, что славянская коса может стоить 20 тысяч рублей за 100 граммов

Бьюти-наставник и колорист-парикмахер Лазарь Тропынин сообщил «Абзацу» , что славянские волосы ценятся на рынке красоты благодаря своим уникальным характеристикам.

По словам эксперта, стоимость косы может достигать 20 тысяч рублей за 100 граммов. Цена зависит от множества факторов: длины, качества, оттенка и производителя.

«Например, можно найти шиньон-косу на заколке из славянских волос длиной 50 сантиметров примерно за 15 тысяч рублей», — отметил специалист.

Он также добавил, что благодаря своим уникальным свойствам славянские волосы особенно востребованы в странах ЕС и США, где наблюдается дефицит светлых оттенков.