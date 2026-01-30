Парикмахер Тропынин рассказал, что славянская коса может стоить 20 тысяч рублей за 100 граммов
Бьюти-наставник и колорист-парикмахер Лазарь Тропынин сообщил «Абзацу», что славянские волосы ценятся на рынке красоты благодаря своим уникальным характеристикам.
По словам эксперта, стоимость косы может достигать 20 тысяч рублей за 100 граммов. Цена зависит от множества факторов: длины, качества, оттенка и производителя.
«Например, можно найти шиньон-косу на заколке из славянских волос длиной 50 сантиметров примерно за 15 тысяч рублей», — отметил специалист.
Он также добавил, что благодаря своим уникальным свойствам славянские волосы особенно востребованы в странах ЕС и США, где наблюдается дефицит светлых оттенков.