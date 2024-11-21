Парикмахер Трофименко посоветовал заранее записываться на процедуры для волос перед Новым годом

Многие женщины перед Новым годом продумывают не только интерьер, меню и сервировку стола, но и собственный стиль. Важный элемент образа — прическа, отметил парикмахер-колорист Денис Трофименко в беседе с «ФедералПресс».
Специалист посоветовал заранее бронировать конкретную дату и время посещения салона. Декабрь — самый забитый месяц в году, когда дни расписаны по секундам из-за приближающихся праздников, отметил эксперт.
По словам стилиста, при выборе порядка процедур необходимо отдать преимущество окрашиваю. Стрижка — следующий этап. Что касается прически, на длинные волосы подойдут локоны, на короткие — небрежная рваная укладка.
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