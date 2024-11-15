Парикмахер Трофименко: окрашивание в цвет кофе с молоком придает ровный тон лицу

Звездный мастер по волосам Денис Трофименко рассказал о бьюти-трендах в стрижках и окрашиваниях. При выборе все же стоит учитывать индивидуальные особенности внешности, отметил эксперт в беседе с « ФедералПресс ».

Парикмахер признался, что не следит за трендами, однако отметил, что среди частых запросов — объемные стрижки, например элегантное каре и гарсон на короткие волосы. Кроме того, не выходят из моды многослойная стрижка шегги и каскад.

Что касается окрашивания, колорист обратил внимание на цвет кофе с молоком. Такой оттенок придает лицу ровный тон и цвет, пояснил специалист. Он также напомнил об актуальности идеального пепельного блонда.