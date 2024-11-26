Парикмахер Тоторина: муссовые и гелевые стайлинги подходят для укладки тонких волос

Стилист-парикмахер Галина Тоторина дала советы по выбору стайлинга. В данном вопросе важно учитывать тип волос, сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, для тонких подойдут мусс и пудра. Данные средства помогут создать объем.

Обладательницам густых локонов специалист посоветовала обратить внимание на пасты, воски и гели. Такие продукты позволяют контролировать объем и фактуру волос.

А вот от масляных текстур парикмахер рекомендовала отказаться, так как они утяжеляют волосы. Кроме того, не стоит использовать гели сильной фиксации, из-за которых волосы обычно становятся более жесткими, добавила Тоторина.