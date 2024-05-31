Парикмахер Ники Кларк призвал во время отпуска мыть волосы шампунем два раза подряд

Известный парикмахер Ники Кларк, который работал с принцессой Дианой, Гвинет Пэлтроу и Джорджем Майклом, призвал мыть в отпуске волосы шампунем два раза подряд. Его слова передало издание The Mirror.

Стилист уточнил, что это правило касается тех дней, когда вы купаетесь в море или бассейне. В остальные дни стоит придерживаться привычного принципа мытья головы, написал сайт kp.ru.

Кондиционер, который используется после шампуня, помогает бороться с воздействием хлора. Кларк уточнил, что после купания в бассейне сперва стоит промыть волосы под проточной водой и только потом использовать моющие средства.

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