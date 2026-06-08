Парикмахер Гиниятулин заявил, что кондиционеры и маски для волос необходимы для качественной мужской укладки

Парикмахер Евгений Гиниятулин в интервью NEWS.ru заявил, что маски и кондиционеры необходимы для создания качественной мужской укладки. Он подчеркнул, что современные тенденции в мужских стрижках требуют использования специальных средств для придания волосам формы и веса.

Гиниятулин отметил, что в процессе мытья головы шампунь открывает чешуйки кутикулы, очищая волосы. Кондиционер или маска, применяемые после шампуня, закрывают чешуйки обратно, делая волосы послушными и придавая им ухоженный вид. Без этих средств волосы остаются с открытой структурой, начинают пушиться и электризоваться.

«Попробуйте один раз после шампуня нанести маску или кондиционер. Волосы лягут иначе, будут мягче, послушнее и визуально здоровее», — посоветовал парикмахер.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предупредила о вреде шампуней с агрессивными сульфатами и синтетическими ароматизаторами для кожи головы. Она отметила, что эти компоненты могут разрушить естественный барьер эпидермиса и вызвать аллергию.