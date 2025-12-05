Парикмахер Гиниятулин отметил, что натуральным волосам подойдут уходовые средства с высокомолекулярными ингредиентами

Парикмахер и основатель бренда косметики Miló Евгений Гиниятулин рассказал сайту DailyMoscow , как подобрать качественный уход за волосами без ущерба для бюджета.

Как отметил эксперт, чтобы выбрать подходящие средства для ухода за волосами, нужно учитывать их тип и потребности. Для натуральных и слабо поврежденных волос подойдут высокомолекулярные продукты, которые разглаживают и защищают волосы. Поврежденным волосам необходимо питание и увлажнение изнутри. Для этого подойдут низкомолекулярные ингредиенты, которые укрепляют волос изнутри.

Чем больше вещества в составе, тем выше оно расположено. Действующие вещества должны быть на первых строчках. Для качественного результата нужно грамотное использование продуктов разного назначения. Только при сочетании разных видов ухода можно достичь эффекта ухоженных, по-настоящему здоровых волос.

Забудьте про «маст-хэвы» от блогеров — если потребности ваших волос не совпадают, эти средства не помогут. Смотрите на составы, а не на ценники — иногда бюджетный продукт может превзойти «премиальный» бренд, подчеркнул Гиниятулин.