Парикмахер Богатова: во время укладки жирных волос лучше использовать муссы и лаки с высокой степенью фиксации

Обладательницам жирных волос лучше использовать во время укладки муссы, пенки и лаки с самой высокой степенью фиксации. Об этом изданию «Москва 24» сообщила парикмахер-стилист Ольга Богатова.

Чтобы укладка держалась как можно дольше, нужно делать ее на вымытые волосы, а также использовать пудра для прикорневого объема.

«Если кожа головы жирная, оживить укладку в конце дня можно с помощью сухого шампуня. Его нужно нанести на прикорневую зону и по длине волос», — добавила эксперт.

Что касается сухих волос, то их лучше укладывать бесспиртовыми средствами типа спреев или же пенками с легкой степенью фиксации.