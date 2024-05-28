Парикмахер Богатова: во время укладки жирных волос лучше использовать муссы и лаки с высокой степенью фиксации
Обладательницам жирных волос лучше использовать во время укладки муссы, пенки и лаки с самой высокой степенью фиксации. Об этом изданию «Москва 24» сообщила парикмахер-стилист Ольга Богатова.
Чтобы укладка держалась как можно дольше, нужно делать ее на вымытые волосы, а также использовать пудра для прикорневого объема.
«Если кожа головы жирная, оживить укладку в конце дня можно с помощью сухого шампуня. Его нужно нанести на прикорневую зону и по длине волос», — добавила эксперт.
Что касается сухих волос, то их лучше укладывать бесспиртовыми средствами типа спреев или же пенками с легкой степенью фиксации.
Более 130 подъездов отремонтируют в Воскресенске в 2024 году
Страны ЕС разошлись во мнениях по поводу возможности ударов их оружием по РФ
Власти не будут блокировать YouTube на территории России
Стало известно, кому должна перейти власть на Украине после Зеленского
Танцевальный баттл для детей проведут в Химках 1 июня
СДЭК не уведомил Роскомнадзор об утечке данных
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте