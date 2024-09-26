Парфюмер Вельчева-Лутак посоветовала осенью выбирать ароматы с нотой шафрана

Парфюмерия с нотами шафрана, а также комбинации резких оттенков с более мягкими и уютными аккордами идеально подходят для осенних дней. Такого мнения придерживается аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак, сообщила «Москва 24» .

По ее словам, в этом сезоне стоит обратить внимание на теплые, бархатистые, густые и дымные ароматы, сочетающие сухофрукты, древесные ноты и пряности. Эти ароматы не только в тренде, но и прекрасно дополняют осенний стиль, отметила эксперт.

Она также добавила, что сейчас отличное временя для того, чтобы продемонстрировать сложные нишевые композиции.