Парфюмер Вельчева-Лутак посоветовала осенью выбирать ароматы с нотой шафрана

Парфюмерия с нотами шафрана, а также комбинации резких оттенков с более мягкими и уютными аккордами идеально подходят для осенних дней. Такого мнения придерживается аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак, сообщила «Москва 24».
По ее словам, в этом сезоне стоит обратить внимание на теплые, бархатистые, густые и дымные ароматы, сочетающие сухофрукты, древесные ноты и пряности. Эти ароматы не только в тренде, но и прекрасно дополняют осенний стиль, отметила эксперт.
Она также добавила, что сейчас отличное временя для того, чтобы продемонстрировать сложные нишевые композиции.
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