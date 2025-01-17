Парфюмер Сиордия: развитие обоняния позволяет улавливать сложные ароматы

Парфюмер Екатерина Сиордия в интервью изданияю «Москва 24» рассказала о пользе тренировки обонятельных способностей. Она подчеркнула, что работа над обонянием полезна не только для профессиональных целей, но и для общего улучшения качества жизни.

По ее словам, развитие обоняния способствует тому, чтобы оно становилось более тонким и чувствительным, позволяя человеку наслаждаться самыми сложными и утонченными ароматами.

Начинать можно с простого интереса к различным запахам. Парфюмер призналась, что ей нравится экспериментировать с ароматами природы, пространства и еды. С улучшением обоняния, как отметила эксперт, растет терпимость к запахам: то, что раньше отталкивало, может стать приятным и уникальным опытом.

Для совершенствования обоняния Сиордия предлагает следующее упражнение: выбрать какое-нибудь натуральное сырье, например, розовое масло, и разбавить его в небольшом флаконе до нужной концентрации, чтобы запах не был слишком интенсивным. Этот флакон можно носить с собой целый день, периодически нюхая, чтобы хорошо запомнить аромат. Также полезно отслеживать разные оттенки запаха в зависимости от условий, в которых он раскрывается.