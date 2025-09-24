Парфюмер Сиордия рассказала, что ноты кожи и амбры ассоциируются с роскошью

Выбрать подходящий мужской парфюм — сложная задача. От аромата зависит первое впечатление и восприятие в обществе. Советами поделилась парфюмер Екатерина Сиордия в беседе с KP.RU .

По ее словам, предпочтения в ароматах индивидуальны, и сложно подобрать запах, который понравится каждому человеку. Однако существуют композиции, способные вызывать определенные ассоциации у женщин.

«Например: ноты кожи и амбры ассоциируются с роскошью, достатком и щедростью мужчины», — отметила эксперт.

Она также предложила обратить внимание на свежие и зеленые ноты, которые вызывают представление о бодрости и придают образу спортивность и молодость.