Парфюмер Сиордия посоветовала мужчинам для первого свидания выбирать парфюм с теплыми древесными нотами

Парфюмер Екатерина Сиордия в беседе с изданием «Москва 24» назвала подходящие для первого свидания ароматы. Так, мужчинам, по ее словам, подойдет парфюм с теплыми древесными нотами, а женщинам — ароматы со сливочным или цветочным оттенком.

Благодаря парфюму с нотками древесины мужчины в глазах противоположного пола будут казаться более брутальными. Хорошей заменой древесному парфюму станет аромат с легким кожаным оттенком. А вот слишком свежие ароматы будут ассоциироваться с запахом дезодоранта, добавила Сиордия.

На женщинах мужчины особенно любят сливочные ароматы. Такой запах, по словам парфюмера, подсознательно расслабляет молодого человека и дает ему чувство безопасности рядом с девушкой.