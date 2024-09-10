Парфюмер Сиордия: духи с нотой смородины иногда напоминают запах кошачьего лотка
Парфюмер Екатерина Сиордия перечислила самые раздражающие для окружающих ароматы. Так, важно с осторожностью подходить к выбору духов с нотой смородины, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, иногда через несколько часов после нанесения данный парфюм начинает напоминать запах кошачьего лотка.
«Такое происходит, когда духи как-то специфически собраны либо просто на коже конкретного человека получается такое звучание», — пояснила специалист.
Она также отметила, что в России не все привыкли к насыщенным восточным ароматам. Духи с акцентом на животно-мускусные ноты могут звучать вызывающе.
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