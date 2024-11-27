Парфюмер Сиордия: ароматы с гурманскими и кофейными нотами хорошо звучат в холодное время года

Парфюмер Екатерина Сиордия в разговоре с телеканалом «Москва 24» посоветовала россиянам присмотреться к ароматам с гурманскими, кофейными или пудровыми нотами. По ее словам, они особенно хорошо звучат в зимнее время года.

Для холодного времени года также подойдут ароматы горького, молочного или белого шоколада.

«Зимнее время традиционно связано со специевыми ароматами. Можно подобрать парфюм с нотами имбиря, кардамона», — отметила Сиордия.

Многим людям нравится вариант парфюма с нотками выпечки или кофе. Пудровые ароматы хорошо раскрываются на меховых изделиях, таким же свойством буду обладать амбровые и винтажные парфюмы, добавила эксперт.