Парфюмер Огнева: ароматы с мускусом и пихтовым бальзамом перенесут на морское побережье

Ароматы в сочетании с мускусом и пихтовым бальзамом помогут мысленно оказаться на берегу моря. Об этом рассказала парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, пляжная тематика раньше обычно раскрывалась через ароматы тропических фруктов — маракуйи, манго, кокоса, ананаса. Сейчас же все эти пышные ноты миксуют с ароматом соли, морских брызг, жасмина.

Кроме того, вспомнить о море помогут ароматы водного аккорда вместе с бодрящей эссенцией розы, можжевельника и пряной нотой кориандра, отметила Огнева.

Девальвация Макрона. Что ждет Францию после парламентских выборов

Маня, нож и поискунчик. Россия столкнулась со скрытой наркоэпидемией

Чума ремейков. Об импотентах и паразитах российского кино

Жанна Фриске: 50 лет обаяния

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте