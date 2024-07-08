Парфюмер Огнева: ароматы с мускусом и пихтовым бальзамом перенесут на морское побережье

Ароматы в сочетании с мускусом и пихтовым бальзамом помогут мысленно оказаться на берегу моря. Об этом рассказала парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, пляжная тематика раньше обычно раскрывалась через ароматы тропических фруктов — маракуйи, манго, кокоса, ананаса. Сейчас же все эти пышные ноты миксуют с ароматом соли, морских брызг, жасмина.

Кроме того, вспомнить о море помогут ароматы водного аккорда вместе с бодрящей эссенцией розы, можжевельника и пряной нотой кориандра, отметила Огнева.