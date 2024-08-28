Парфюмер Нестерова посоветовала обратить внимание на сочетание нот тыквы и специй

Парфюмер Валерия Нестерова рассказала о самых интересных «овощных» ароматах. Привлекают внимание сочетания нот моркови и ванили, огурца и миндаля, отметила химик в беседе с «Москвой 24».

Она также посоветовала присмотреться к духам со сладкими нотами тыквы и пряных специй. Запах ароматного пирога будет напоминать о домашнем уюте.

Кроме того, эксперт рекомендовала попробовать парфюм с нотами томата и базилика. Еще одно необычное решение — духи с ароматом свежей петрушки и лаванды.

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