Парфюмер Нестерова посоветовала обратить внимание на сочетание нот тыквы и специй

Парфюмер Валерия Нестерова рассказала о самых интересных «овощных» ароматах. Привлекают внимание сочетания нот моркови и ванили, огурца и миндаля, отметила химик в беседе с « Москвой 24 ».

Она также посоветовала присмотреться к духам со сладкими нотами тыквы и пряных специй. Запах ароматного пирога будет напоминать о домашнем уюте.

Кроме того, эксперт рекомендовала попробовать парфюм с нотами томата и базилика. Еще одно необычное решение — духи с ароматом свежей петрушки и лаванды.