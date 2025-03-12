Парфюмер Глюк посоветовала весной выбирать духи с нотами ириса и мимозы

Весной в парфюмерных композициях стоит искать ноты гиацинта, сирени и мимозы. Рекомендациями по выбору подходящих духов на весну поделилась парфюмер и химик-технолог Александра Глюк в разговоре с «Москвой 24» .

Специалист отметила, что в это время года особенно хорошо раскрываются воздушные и утонченные ароматы, связанные с природой: цветочные, свежие, зеленые. Прекрасным выбором будет парфюм с нотой ириса, который звучит легко, пудрово и воздушно.

Тюльпаны воссоздают с помощью сложной смеси синтетических молекул и натуральных компонентов. Получившийся аромат добавляет ощущение утренней свежести и легкой водной прохлады.

Весеннее настроение помогут создать духи с нотами нарцисса, которые имеют сладковато-зеленый, слегка медовый аромат.

Гиацинт сложно спутать с другими запахами: он свежий, чуть пряный, с водными и зелеными нюансами. Мимоза придает парфюму мягкий, слегка пудровый аромат со сливочными и медовыми нотами. А гортензию воспроизводят в духах с легкими цветочными, водными и свежими нотами, придающими композиции воздушность и прозрачность, резюмировала Глюк.