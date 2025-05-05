Парад в честь юбилея Победы отменили в Севастополе

Парад к 80-летию Победы не станут проводить в Севастополе

В Севастополе не станут проводить военный парад к 80-летию Победы 9 мая. Об этом на аппаратном совещании в понедельник сообщил губернатор Михаил Развожаев, его слова привело РИА «Новости» .

«В этом году парада Победы не будет», — заявил он.

Развожаев подчеркнул, что решение уже согласовали с Минобороны РФ.

«Организаторам известен график мероприятий, которые 9 Мая будут проводиться в городе, но по понятным причинам публиковать его не будут», — сказал губернатор.

Также он уточнил, что в Севастополе состоится онлайн-акция «Бессмертный полк», запланированы праздничные концерты и возложение цветов во всех муниципалитетах. Военные парады в целях безопасности не проводят в Севастополе с 2023 года.

Также ранее стало известно, что в Саратовской области также отменили парад и салют ко Дню Победы. Губернатор Роман Бусаргин назвал решение правильным с точки зрения безопасности.