Пар-мастер Харитонова указала на пользу бани при правильном подходе

Парить в бане — старинная традиция, но важно помнить о рисках. В бане можно подхватить грибковые заболевания, дерматиты, чесотку, кишечные и энтеровирусные инфекции. Чтобы избежать опасности, помещения должны соответствовать санитарным правилам, написала «ТСН24» .

Специалисты Роспотребнадзора отмечают важность регулярной уборки и дезинфекции. В бассейнах необходима постоянная смена воды или ее замена каждый день.

Пар-мастер Полина Харитонова подчеркивает пользу бани при правильном подходе: «Баня должна приносить пользу. Главная ошибка — совмещать парение с алкоголем. Он в парной будет лишним. Посещать баню лучше на легкий желудок: допустимы только фрукты, чай или минеральная вода».

Харитонова советует начинать с комфортной температуры — около 60 градусов: «Есть стереотип: чем жарче баня, тем лучше. Но слишком высокая температура — это стресс для организма, спазм сосудов и закрытие пор. В итоге токсины не выводятся, а эффект бани сводится к нулю».