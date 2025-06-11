ПАО «Совкомбанк» нарушило Закон о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о совершении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовой услуги с признаками нарушения Закона о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
Интересно
Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
Сохранение культурного наследия назвали главной задачей образования
Мобильный интернет ускорили в лесопарке в Истре
Около 13 километров линий уличного освещения смонтируют в Истре в 2025 году
Обряд «Посажение на коня» провели для юных казаков в Богородском округе
Россия передала Украине 1200 тел военных
Сотрудников Щелковской больницы наградили ко Дню медика в Лосино-Петровском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте