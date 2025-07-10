ПАО МФК «Займер» нарушило Закон о рекламе

В Управление поступило обращение физического лица о распространении по сети электросвязи рекламы займа с признаками нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.
Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения ПАО МФК «Займер» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.
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В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
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