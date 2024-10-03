Панорамыч принял участие в конкурсе «Юный экскурсовод» в Москве

Главный маскот смотровой площадки — Панорамыч — тоже принял участие в конкурсе «Юный экскурсовод». Вместе с друзьями белый мишка нарисовал яркую стенгазету, посвященную своему любимому маршруту по Москве. Также он провел увлекательную экскурсию по 89-му этажу.

Спешите отправить заявку в творческом состязании! Расскажите про уникальный пеший маршрут по столице в формате экскурсии и отразите это в вертикальном видеоролике с озвучкой от 30 до 60 секунд или стенгазете с текстовыми и фотоблоками в формате А1.

Присылайте свои творческие работы нам на почту konkurs@pnr360.ru до 14 октября. Участвовать могут ребята из школ Москвы и Московской области с 1 по 11 класс!

Полный перечень правил площадки проведения конкурса — тут.

Организатор: ООО «СП-КАПИТАЛ», ИНН 7703428522, КПП 770301001, ОГРН 1177746563576, юр. адрес: 123112 Москва, Пресненская набережная, д. 6, с. 2, офис 4414