Панихида по корреспонденту Никите Цицаги прошла на Хованском кладбище в Москве

В день второй годовщины трагической гибели корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги на Хованском кладбище в Москве прошла панихида по журналисту. Он получил смертельные травмы в зоне проведения СВО в результате атаки украинского беспилотника.

Заупокойное богослужение проводил игумен Лука (Аксенов). Он отметил, что Цицаги был неравнодушным человеком, который смог увидеть в человеческом горе и несправедливости тлеющую любовь.

«Гражданский мирный человек, но неравнодушный. И вот он это все видел, но вдруг он увидел другое», — подчеркнул священник.

На момент гибели журналисту исполнилось 29 лет. Он работал в зоне боевых действий с 2022 года. Цицаги погиб на пути к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском Волновахского района ДНР, куда ехал для съемки репортажа о жизни монахов.