Панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка сведут еще раз | 360°

Общество 29 апреля 2024, 14:35 Панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка сведут еще раз Московский зоопарк: Панд Жуи и Диндин сведут в 2026 году для продолжения рода Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360 в

Специалисты могут еще раз свести панд Жуи и Диндин для продолжения рода. Об этом РИА «Новости» заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она предположила, что это может произойти в 2026 году.

Реклама

«Будем надеяться, что у нас появится двойня», — отметила Акулова.

Директор зоопарка рассказала, что панды могут размножаться один раз в год в течение трех дней. Панды живут в столичном зоопарке с 2019 года. Недавно у пары родилась дочка — Катюша. Когда медвежонок подрастет, ее маму можно будет снова свести для продолжения потомства, подчеркнула директор зоопарка.

«Так как малышка с мамой будет находиться два года, а потом она уже становится взрослой особью, примерно в 2026 году мы планируем соединять [больших панд] еще раз», — указала Акулова.

Ранее маленькая панда Катюша с неохотой позволила сотрудникам зоопарка себя взвесить и измерить. Масса медвежонка составила 22 килограмма, а длина туловища в месте с хвостом достигла 83 сантиметров.