Памятную встречу провели у мемориала в Щекутине в честь защитников столицы
У мемориала воинам 4-й дивизии народного ополчения в подмосковной деревне Щекутино организовали памятную встречу, посвященную 84-й годовщине контрнаступления Красной армии под Москвой. Ее организатором выступил Сбер, который с 2015 года взял шефство над памятником.
Ежегодно в банке вспоминают событие, которое изменило ход Великой Отечественной войны: среди защищавших подступы к столице были и сотрудники государственных сберегательных касс, преемником которых стал Сбер.
Значение Щекутина для банка переоценить сложно. На рубеж обороны, исполняя священный долг, здесь встали финансисты, бухгалтеры и экономисты. Сбер хранит память об их подвиге, чтобы новые поколения понимали его ценность. Банк не только заботится о мемориале, но и поддерживает ветеранов и их близких, сохраняя связь поколений.
Участие во встрече приняли ветераны Сбербанка и Минэкономразвития России, банковские служащие и их семьи, работники администрации Наро-Фоминского городского округа, а также ученики и педагоги московской Пушкинской школы № 1500.
На церемонии зажгли Огонь Памяти — символ единства и неразрывной связи поколений. В канун 80-летия Великой Победы по инициативе банка его собрали из частиц Вечного огня девяти городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тулы, Смоленска, Керчи, Севастополя, Новороссийска и Мурманска. Пламя будет гореть 10 часов.
Для собравшихся зачитали строки из фронтового дневника Петра Пшеничного — финансового инспектора, ушедшего в ополчение в июле 1941-го. После минуты молчания и возложения цветов к подножию мемориала зазвучали песни военных лет, а ветераны поделились воспоминаниями.
Организаторы не забыли и о юных гостях мероприятия: им предложили изготовить свечи из вощины, расписать армейские кружки и принять сражение в танковом бою на радиоуправляемых моделях. Детей также пригласили поучаствовать в разборке и сборке легендарного пистолета-пулемета Шпагина, одного из основных вооружений такого типа в Красной армии в годы Великой Отечественной войны.