У мемориала воинам 4-й дивизии народного ополчения в подмосковной деревне Щекутино организовали памятную встречу, посвященную 84-й годовщине контрнаступления Красной армии под Москвой. Ее организатором выступил Сбер, который с 2015 года взял шефство над памятником.

Ежегодно в банке вспоминают событие, которое изменило ход Великой Отечественной войны: среди защищавших подступы к столице были и сотрудники государственных сберегательных касс, преемником которых стал Сбер.

Значение Щекутина для банка переоценить сложно. На рубеж обороны, исполняя священный долг, здесь встали финансисты, бухгалтеры и экономисты. Сбер хранит память об их подвиге, чтобы новые поколения понимали его ценность. Банк не только заботится о мемориале, но и поддерживает ветеранов и их близких, сохраняя связь поколений.

Участие во встрече приняли ветераны Сбербанка и Минэкономразвития России, банковские служащие и их семьи, работники администрации Наро-Фоминского городского округа, а также ученики и педагоги московской Пушкинской школы № 1500.