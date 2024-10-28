Памятную доску, посвященную группе «Агата Кристи», установят на здании УрФУ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на здании института радиоэлектроники и информационных технологий (УрФУ) появится памятная доска, посвященная группе «Агата Кристи». Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Центр культурного наследия «Денежкин камень».
В сообщении говорится, что руководство УрФУ поддержало идею размещения таблички. Именно здесь 40 лет назад зародилась молодая группа, причем сначала она называлась «РТФ УПИ».
Дизайнер и кинорежиссер Олег Ракович выступил в качестве автора памятной доски. Проведение церемонии установки таблички будет согласовано с основателем рок-группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым.
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