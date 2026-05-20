Памятник советскому разведчику Николаю Кузнецову отреставрируют на Уралмаше

В Екатеринбурге приступили к реставрации памятника Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову. Монумент, установленный в 1985 году, нуждается в ремонте из-за повреждений и ухудшения состояния прилегающей территории, сообщил «ФедералПресс» .

Реставраторы планируют полностью заменить облицовку памятника, площадки, подпорные стены и ступени. Повреждения включают трещины на гранитных плитах основания постамента и граффити на парапете.

«Николай Иванович Кузнецов — легендарный советский разведчик, действовавший в годы Великой Отечественной войны под видом немецкого офицера», — рассказал директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

Рядом с монументом начнется строительство скейт-парка, который расположится перед Дворцом культуры Уралмашзавода на пересечении бульвара Культуры и улицы Фестивальной. Работы ведутся совместно с администрацией Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Завершить обновление монумента и строительство скейт-парка планируют к середине июля.