Памятник юристу Анатолию Кони откроют в Петербурге в рамках Международного юридического форума

Памятник юристу Анатолию Кони установили у Российской национальной библиотеки в Петербурге и откроют в ходе Международного юридического форума. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Скульптуру решили поставить с правой стороны от фасада здания. Ее привезли в Петербург из Смоленска, где ее изготавливали.

В настоящее время завершают отделку на площадке, где в ближайшие дни откроют монумент. Отмечается также, что скульптура Анатолия Кони недолго будет в одиночестве. В планах — установить рядом монумент юристу и реформатору Михаилу Сперанскому.