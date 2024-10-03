Палеонтолог Журавлев рассказал, что мамонты могли исчезнуть из-за потери обоняния

Заключение группы ученых из России, Израиля и Италии о том, что причина уничтожения мамонтов могла заключаться в утрате обоняния из-за аллергии, действительно имеет под собой основания. Это подтверждается исследованиями генома индийских слонов — современных потомков этих древних существ, сообщил Life профессор кафедры биоэволюции биологического факультета МГУ Андрей Журавлев.

Палеонтолог отметил, что изучение генетического материала вулканов саванны помогает выявить гены, которые у мамонтов перестали работать к моменту их исчезновения. Например, у последней группы этих животных, обитавших на острове Врангеля, обоняние практически полностью утратилось.

И без способности различать запахи возникали серьезные трудности — это касалось как поиска пищи, так и поиска партнера, что в свою очередь влекло за собой множество последствий. Все живые существа, от людей до мамонтов и бабочек, производят феромоны, и именно по запаху происходит поиск партнера, отметил ученый.