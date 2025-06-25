«Пакет» от Х5: четверть опрошенных россиян тратят на продукты в неделю до 7000 рублей

Аналитики сервиса «Пакет» от Х5 провели исследование и выяснили, сколько россияне тратят на продукты в неделю. Результаты опроса опубликовал Life.ru .

Около трети опрошенных заявили, что способны сформировать недельный продуктовый набор, потратив от 2000 до 3000 рублей. Для четверти респондентов оптимальным размером расходов на питание является сумма в 5000 рублей, а еще 25% тратят на продукты до 7000 рублей. Десятая часть участников исследования ухитряется заметно экономить, укладываясь в рамки до 2000 рублей.

Среди способов покупки продуктов наиболее популярен шопинг в супермаркетах — его предпочитают 80% респондентов. Еще 16% заказывают продукты на дом, а 3% выбирают готовую еду из сервисов доставки.