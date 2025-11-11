Падение посещаемости торговых центров в России связали с изменением потребительских предпочтений

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в интервью ИА RuNews4.ru осветил проблемы, с которыми сталкиваются российские торговые центры в текущих реалиях. Он подчеркнул, что падение посещаемости связано с изменением потребительских предпочтений, ростом онлайн-торговли и экономическим давлением.

Якубович отметил, что современный потребитель становится более рациональным и предпочитает тратить меньше времени на шопинг, выбирая магазины, расположенные рядом с домом, или сервисы доставки. Онлайн-торговля также оказывает значительное влияние на трафик торговых центров, особенно в сегменте электроники и моды.

Эксперт подчеркнул, что сокращение покупательной способности заставляет потребителей экономить на товарах, продаваемых в торговых центрах. Кроме того, развлекательные мероприятия, такие как кинотеатры и фуд-корты, уже не могут полностью удовлетворить потребности современных посетителей, которые ищут более насыщенные общественные пространства.