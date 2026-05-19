Озвучены правила безопасного использования кондиционера в детской комнате

Кондиционеры могут быть полезны для создания комфортного микроклимата в детской комнате, особенно в жаркую погоду. Однако их использование требует соблюдения определенных правил, чтобы не навредить здоровью ребенка, написал MIR24.TV .

Оптимальная температура: — Для новорожденных рекомендуется поддерживать температуру в диапазоне 22–24 градусов. — Для детей постарше допустимый диапазон — 20–22 градусов. — Разница между температурой в комнате и на улице не должна превышать 5–7 градусов.

Распределение воздуха: — Не направлять поток воздуха прямо на ребенка. — Холодный воздух должен распределяться по комнате параллельно потолку. — Использовать режим рассеянного обдува.

Сквозняки и проветривание: — Избегать сквозняков: не открывать окна при работающем кондиционере. — Проветривать комнату в течение 15 минут перед включением охлаждения.

Влажность воздуха: — Контролировать влажность воздуха. Кондиционер осушает воздух, поэтому в жаркие месяцы может понадобиться увлажнитель. — Оптимальная влажность в помещении, где находится ребенок, составляет 40–60%.

Выбор модели: — Использовать инверторные модели, которые поддерживают температуру плавно, снижая мощность до минимума. — Настроить «ночной режим» (если он есть), который обеспечивает постепенное изменение температуры и минимальный уровень шума.