Озвучены правила безопасного использования кондиционера в детской комнате

Кондиционеры могут быть полезны для создания комфортного микроклимата в детской комнате, особенно в жаркую погоду. Однако их использование требует соблюдения определенных правил, чтобы не навредить здоровью ребенка, написал MIR24.TV.

Оптимальная температура:  — Для новорожденных рекомендуется поддерживать температуру в диапазоне 22–24 градусов.  — Для детей постарше допустимый диапазон — 20–22 градусов.  — Разница между температурой в комнате и на улице не должна превышать 5–7 градусов.

Распределение воздуха:  — Не направлять поток воздуха прямо на ребенка.  — Холодный воздух должен распределяться по комнате параллельно потолку.  — Использовать режим рассеянного обдува.

Сквозняки и проветривание:  — Избегать сквозняков: не открывать окна при работающем кондиционере.  — Проветривать комнату в течение 15 минут перед включением охлаждения.

Влажность воздуха:  — Контролировать влажность воздуха. Кондиционер осушает воздух, поэтому в жаркие месяцы может понадобиться увлажнитель.  — Оптимальная влажность в помещении, где находится ребенок, составляет 40–60%.

Выбор модели:  — Использовать инверторные модели, которые поддерживают температуру плавно, снижая мощность до минимума.  — Настроить «ночной режим» (если он есть), который обеспечивает постепенное изменение температуры и минимальный уровень шума.

